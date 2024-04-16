Суд не разрешил Диане Серой избираться в МО "Смольнинское"

Смольнинский районный суд Петербурга 16 апреля отказался удовлетворять иск бывшего депутата МО "Смольнинское" Дианы Серой, которая пыталась доказать отсутствие своей вины в роспуске совета из-за незаконного бездействия. Экс-мундеп намерена обжаловать решение в вышестоящем суде, сообщила Серая в своем Telegram-канале "Будничный".

Процедура оспаривания своей причастности к незаконному бездействию в части непроведения правомочных собраний депутатов более трех месяцев необходима для повторного выдвижения на муниципальных выборах в том же округе для распущенных депутатов. Пока Серая не может снова баллотироваться в МО "Смольнинское".

"Как я должна была лично назначать заседания совета, если это задача [главы МО] Ранкова Г.М., мне до сих пор не ясно. Я принимала участие во всех заседаниях, кем бы они ни созывались исполняла свои полномочия депутата в полной мере", - написала Серая.

Бывший депутат также рассматривает для выдвижения в сентябре 2024 года другие муниципалитеты - об этом она рассказывала в интервью ЗАКС.Ру.

Накануне районный суд также отказался признавать непричастность к роспуску бывшего депутата Смольнинского Константина Хрщоновича. Ранее отказ также получил бывший глава МО "Лиговка-Ямская" Сергей Ильин.

Напомним, за полгода до муниципальных выборов в Петербурге распустили два муниципалитета: МО "Смольнинское" и МО "Лиговка-Ямская". Там депутаты длительное время не проводили законных собраний. В ближайшее время губернатор Александр Беглов подготовит законопроект о роспуске МО "Литейный округ".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру