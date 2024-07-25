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Новости 15:10

Подозреваемого в поджоге петербургского военкомата отправили в психбольницу

фото ЗакС политика Подозреваемого в поджоге петербургского военкомата отправили в психбольницу

Суд в Петербурге удовлетворил ходатайство следствия и на месяц отправил в психиатрический стационар Василия Гоголева. Его подозревают в попытке поджечь военкомат, расположенный на проспекте Сизова (Приморский район). Об этом 25 июля сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Про задержанного известно, что ему 76 лет и что он родом из Кемеровской области. Действия, совершенные пенсионером 19 июля, квалифицировали как теракт (ч. 1 ст. 205 УК). После задержания фигурант рассказал правоохранителям, что следовал указаниям мошенников. Мужчина бросил в сторону входной двери военкомата бутылку с зажигательной смесью.

В больничных условиях Гоголеву должны будут провести психиатрическую судебную экспертизу.

Фото: ЗАКС.Ру


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