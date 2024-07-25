Казарин ожидает, что с 2025 года операторы прекратят ставить сотовые вышки у школ

Начиная с 2025 года в Петербурге может прекратиться установка вышек сотовой связи поблизости от школ, заявил вице-губернатор Станислав Казарин в ходе прямой линии 25 июля. Своими ожиданиями чиновник поделился, отвечая на вопрос петербурженки касательно того, когда в городе уберут подобное оборудование от жилых домов и образовательных учреждений.

По словам Казарина, к настоящему времени оборудование операторов полностью сняли с фасадов и крыш детских садов, школ и колледжей. Также технику сперва убрали со зданий вузов, но ее сейчас возвращают, поскольку "невозможно удалить от их границ сигнал сотовой связи". При этом спикер заметил вскользь, что в этом случае "тут больше надо с радиофобией бороться, чем с этими вопросами".

Вице-губернатор отметил, что минувшей весной крупнейшие операторы сотовой связи в Петербурге подписали меморандум с обязательством не ставить вышки поблизости от образовательных учреждений.

— Я рассчитываю, что последние разрешения, которые были выданы там еще в прошлом году, в начале этого года, они закончатся и с нового года у нас уже будет совсем иная ситуация, связанная с размещением антенно-мачтовых сооружений. <...> Закончатся выданные разрешения — то есть они уже выданы, их обратно не отозвать — а все новые будут уже в рамках действующего меморандума, — поделился надеждами Казарин.

Вопрос строительства сотовых вышек в Петербурге обсуждается давно. В 2022 году противники 5G выступали на заседании рабочей группы Заксобрания, собранной по этому поводу. В конце мая операторы высказывали опасения, что принятие законопроекта о запрете установки вышек вблизи жилых домов и школ может негативно сказаться на качестве связи в центре города.

Андрей Казарлыга, фото: Правительство Санкт-Петербурга/ "ВКонтакте" (скриншот трансляции)