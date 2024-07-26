Из-за жары Смольный призвал горожан оставаться в помещениях до вечера пятницы

В Петербурге 26 июля ввели режим "желтой" погодной опасности, который продлится четыре часа: с 16 до 20 часов. В это время ожидается сверхвысокая температура, предупредила пресс-служба Смольного.

Жителям города, имеющим проблемы со здоровьем, порекомендовали не подвергать себя риску и по возможности оставаться в помещениях, увлажняя их. Всех горожан призвали пить больше воды и подолгу не находиться под прямыми солнечными лучами.

Ранее синоптики допустили, что уже в пятницу зной может смениться грозовыми дождями.

Из-за жаркой погоды на выходные пустили дополнительные электрички в прибрежные населенные пункты.

Фото: ЗАКС.Ру