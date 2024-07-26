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Новости 14:20

Прокуратура продолжает пытаться ликвидировать свалку возле аэропорта

фото ЗакС политика Прокуратура продолжает пытаться ликвидировать свалку возле аэропорта

Группа специалистов проверяет исполнение предписаний в отношении несанкционированной свалки на Штурманской улице, сообщает прокуратура Петербурга 26 июля. 

Проверку осуществили природоохранная прокуратура, администрация Московского района, представители  Росприроднадзора, Роспотребнадзора, при содействии работников Комитета по природопользованию и Комитета имущественных отношений.

В январе 2023 года ЗАКС.Ру писал о том, что суд запретил размещать мусор вблизи аэропорта Пулково. Прокуратура пытается добиться ликвидации этой несанкционированной свалки еще с лета 2022 года.  

По требованию прокуратуры  суд установил неустойку от организатора свалки в пользу федерального бюджета, за каждый день нарушения решения суда будет взиматься одна тысяча рублей. 

Иные меры прокурорского реагирования, в том числе  решение о ликвидации свалки, будут приняты в результате всех проверочных мероприятий.

скриншот видео Прокуратуры Петербурга


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