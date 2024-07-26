Прокуратура продолжает пытаться ликвидировать свалку возле аэропорта

Группа специалистов проверяет исполнение предписаний в отношении несанкционированной свалки на Штурманской улице, сообщает прокуратура Петербурга 26 июля.

Проверку осуществили природоохранная прокуратура, администрация Московского района, представители Росприроднадзора, Роспотребнадзора, при содействии работников Комитета по природопользованию и Комитета имущественных отношений.

В январе 2023 года ЗАКС.Ру писал о том, что суд запретил размещать мусор вблизи аэропорта Пулково. Прокуратура пытается добиться ликвидации этой несанкционированной свалки еще с лета 2022 года.

По требованию прокуратуры суд установил неустойку от организатора свалки в пользу федерального бюджета, за каждый день нарушения решения суда будет взиматься одна тысяча рублей.

Иные меры прокурорского реагирования, в том числе решение о ликвидации свалки, будут приняты в результате всех проверочных мероприятий.

скриншот видео Прокуратуры Петербурга