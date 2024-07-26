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Муниципал 15:29

Суды Петербурга зарегистрировали свыше 160 исков от кандидатов на выборы

фото ЗакС политика Суды Петербурга зарегистрировали свыше 160 исков от кандидатов на выборы

По состоянию на 26 июля суды Петербурга зарегистрировали 168 административных исков, поданных кандидатами к ТИК в связи с отказами в регистрации на выборы, сообщила глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. Ни один из рассмотренных исков не был удовлетворен.

Так, Смольнинский районный суд зарегистрировал 33 дела, в Невском суде зарегистрировано 28 дел, в Красносельском суде — еще 24 дела. В сумме это 85 административных иска, что соответствует приблизительно половине от общего количества.

Кроме того, Пушкинский суд зарегистрировал 17 исков, Московский — 14, а Кировский и Приморский суды — по 12 дел.

"Рассмотрено судами 43 дела, из которых в 39 случаях отказано в удовлетворении требований, в четырех — отказано в принятии заявлений", — написала Лебедева в своем Telegram-канале.

Ранее Смольнинский суд оштрафовал региональное отделение КПРФ на 100 тысяч рублей за не полностью предоставленные документы по искам. В партии сообщили ЗАКС.Ру, что не успели подготовить все бумаги из-за большого объема затребованной информации и сжатых сроков.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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