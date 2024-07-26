Суды Петербурга зарегистрировали свыше 160 исков от кандидатов на выборы

По состоянию на 26 июля суды Петербурга зарегистрировали 168 административных исков, поданных кандидатами к ТИК в связи с отказами в регистрации на выборы, сообщила глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. Ни один из рассмотренных исков не был удовлетворен.

Так, Смольнинский районный суд зарегистрировал 33 дела, в Невском суде зарегистрировано 28 дел, в Красносельском суде — еще 24 дела. В сумме это 85 административных иска, что соответствует приблизительно половине от общего количества.

Кроме того, Пушкинский суд зарегистрировал 17 исков, Московский — 14, а Кировский и Приморский суды — по 12 дел.

"Рассмотрено судами 43 дела, из которых в 39 случаях отказано в удовлетворении требований, в четырех — отказано в принятии заявлений", — написала Лебедева в своем Telegram-канале.

Ранее Смольнинский суд оштрафовал региональное отделение КПРФ на 100 тысяч рублей за не полностью предоставленные документы по искам. В партии сообщили ЗАКС.Ру, что не успели подготовить все бумаги из-за большого объема затребованной информации и сжатых сроков.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру