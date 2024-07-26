В зоне СВО погиб замглавы ТИК №48 Петр Шмелев

Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии №48 Петр Шмелев 10 июня погиб в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, объявил глава петербургского Горизбиркома Максим Мейксин на заседании 26 июля. Члены ГИК почтили память Шмелева минутой молчания.

Шмелев работал в отделе благоустройства в местной администрации МО "Гагаринское". В избирательной системе он трудился с 2016 года. В 2019 году возглавил УИК № 1226, а с 2020 года занимал должность заместителя председателя ТИК №48. В комиссию он был предложен собранием избирателей по месту жительства.

- Показал себя как очень грамотный и ответственный специалист. Осенью 2023 года Петр Владимирович не смог остаться в стороне и отправился в зону специальной военной операции добровольцем. К сожалению, при исполнении воинского долга он погиб, - сказал Мейксин.

Указом президента Шмелев посмертно награжден Орденом мужества. У погибшего осталась жена и четверо несовершеннолетних детей.

ТИК №48 отвечает за проведение выборов в МО "Звездное". В сентябре там, как и в других 109 муниципальных образованиях будут избирать депутатов местного совета.

Константин Леньков