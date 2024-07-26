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Новости 19:52

В Петербурге сбившего пятерых человек водителя автобуса приговорили к штрафу

фото ЗакС политика В Петербурге сбившего пятерых человек водителя автобуса приговорили к штрафу

Суд в Петербурге огласил приговор в отношении водителя автобуса, который минувшей зимой сбил пятерых прохожих недалеко от станции метро "Приморская". По делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК), Норкул Содиков получил штраф в размере полумиллиона рублей, сообщает 26 июля объединенная пресс-служба городских судов. Его, признавшего вину, освободили из-под стражи в зале суда.

С учетом времени, отбытого в СИЗО, водителя освободили от уплаты штрафа. Ему также запретили управлять транспортными средствами в течение предстоящих двух лет.

Дорожный инцидент на углу Наличной улицы и улицы Беринга случился в конце января. Под управлением Содикова рейсовый автобус № 152 вылетел на тротуар и наехал на пешеходов. 

ООО "Домтрансавто", на которое работал фигурант, получило несколько взысканий в пользу пострадавших. Общая сумма присужденных компенсаций достигла 3,5 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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