В день возобновления работы бара "Фогель" его вновь навестили силовики

Петербургские правоохранители приехали на открытие бара "Фогель", чью работу на 80 дней приостанавливали по решению суда. Об этом вечером 26 июля написало издание RusNews. По данным его корреспондента, в заведении присутствуют сотрудники центра "Э", снимающие собравшихся на камеру.

"Вы, наверное, думаете, почему мы не постим счастливые фотки с открытия? Ответ прост: нам дали проработать 12 минут", - пост такого содержания появился в официальном Telegram-канале "Фогеля" чуть позже.

В мае в работе бара, расположенного на набережной Фонтанки, 97, нашли санитарно-эпидемиологические нарушения. До судебного решения он был опечатан. "Фогель" известен тем, что в нем собирались и открыто дискутировали политические активисты. Совладелец заведения нынешней весной предположил, что претензиями различных органов власти его вместе с коллегами могут запугивать.

изображение: Бар "Фогель" / Telegram (скриншот видео)