Бастрыкин заинтересовался ситуацией с затоплением дома Мурузи

История с затоплением подвала доходного дома Мурузи на Литейном проспекте, 24, заинтересовала главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, рассказали в ведомстве вечером 28 июля. Силовик поручил доложить о ходе проверки, организованной в связи с инцидентом.

О затоплении в доме Мурузи стало известно на прошлой неделе. Перед этим коммунальщики отключали горячую воду. Когда же ее вернули, подвал стала заполнять вода.

Главное следственное управление СК по Петербургу организовало процессуальную проверку в связи с произошедшим. Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ Олегу Бобкову представить доклад о ходе проверки и выясненных обстоятельствах, сообщили в Следкоме.

Дом Мурузи известен в том числе благодаря тому, что в нем жил поэт Иосиф Бродский.

Фото: пресс-служба СК