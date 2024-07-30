Дума запретила в России треш-стримы

Государственная дума приняла 30 июля сразу во втором и третьем чтениях закон о запрете проведения в России так называемых треш-стримов, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Ко второму чтению депутаты уточнили формулировку, что следует понимать под этим термином.

К треш-стримам отнесли "изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных", распространяемое "из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений", сообщили в Госдуме. Подобная информация оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, а также демонстрирует явное неуважение к обществу.

Треш-стримы будут запрещены к распространению, платформы обяжут удалять подобный контент. "Для организаторов и участников треш-стримов вводятся штрафы до 1 млн рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Проведение подобных стримов будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство. За распространение видеозаписей предусмотрены административные штрафы. Для граждан их величина составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до одного миллиона рублей.

Пакет законопроектов о запрете треш-стримов был внесен на рассмотрение Госдумы в декабре 2023 года. В январе Володин обещал рассмотреть их в приоритетном порядке.

Фото: ЗАКС.Ру