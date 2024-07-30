Выплаты ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады сделают ежегодными

Петербургские власти намерены сделать ежегодными выплаты ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, следует из законопроекта, опубликованного 30 июля на сайте Смольного. Документ выложен для антикоррупционной экспертизы.

Инициатива предусматривает внесение изменений в Социальный кодекс Петербурга в вопросе установления ежегодных выплат. Законопроект должен быть рассмотрен городским парламентом.

По 10 тысяч рублей планируется перечислять инвалидам, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда. Выплаты в размере пяти тысяч рублей будут положены вдовам инвалидов и участников ВОВ, а также гражданам, родившимся до 3 сентября 1945 года.

Мера социальной поддержки не коснется лиц, выехавших на постоянное место жительства за рубеж, отдельно оговаривается в законопроекте.

В 2024 году петербургские власти производили единовременные выплаты в связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от блокады. Кроме того, в июле 2023 года губернатор Александр Беглов распорядился сделать ежегодными выплаты ко Дню Победы.

Фото: spbarchives.ru