Дело о падении автобуса в Мойку рассмотрит Октябрьский суд

Прокуратура Петербурга сообщила 31 июля о том, что утвердила обвинительное заключение по делу водителя автобуса, упавшего 10 мая в реку Мойку с Поцелуева моста. Произошедшее квалифицировали как нарушение правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

По версии следствия, Рахматшох Курбонов вел автобус с превышением допустимой скорости, будучи при этом "в утомленном состоянии, ухудшающем его реакцию и внимание". Сам автобус следствие полагает технически исправным. Около дома № 69 по Большой Морской улице водитель допустил наезд на бордюрный камень, после чего автобус выскочил на левый по ходу движения тротуар, затем на металлическое ограждение, врезался в машины и вылетел с моста в реку.

"При возникновении опасности водитель неверно оценил дорожную ситуацию, не принял все возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки автобуса и, продолжая движение, сбив металлическое ограждение моста, допустил падение автобуса в реку", — говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело направят для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд.

В результате ДТП погибли семь пассажиров автобуса. Выжить удалось только двоим, одним из них оказался водитель.

Курбонов решением Октябрьского суда 12 мая был помещен в СИЗО. Также против него возбудили уголовное дело о фиктивной регистрации мигрантов (ст. 322.3 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру