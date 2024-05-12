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Новости 16:58

На водителя упавшего в Мойку автобуса завели "миграционное" уголовное дело

фото ЗакС политика На водителя упавшего в Мойку автобуса завели "миграционное" уголовное дело

Следственный комитет сообщил о возбуждении нового дела в отношении водителя автобуса Рахматшоха Курбонова, арестованного после смертельного ДТП на Мойке.

Уроженцу Таджикистана теперь инкриминируют фиктивную постановку мигрантов на учет в его квартире (ст. 322.3 УК). Нелегальным способом было зарегистрировано не менее десяти иностранцев. По версии следствия, фигурант был за это материально вознагражден.

Напомним, что в связи с падением автобуса № 262 в Мойку ранее было возбуждено два уголовных дела: об оказании небезопасных услуг (ч. 3 ст. 238 УК) и о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК).

Курбонова в воскресенье арестовали на два месяца. В аварии погибло семеро граждан.

Фото: ЗАКС.Ру


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