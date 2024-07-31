Отделку станций метро "Казаковская" и "Путиловская" завершат к декабрю

"Метрострой Северной столицы" объявил тендер на архитектурную отделку вестибюлей новых станций коричневой ветки, а именно "Казаковской" и "Путиловской". Работы должны завершить до конца 2024 года, сообщила "Фонтанка.ру" 30 июля.

Стоимость работ по отделке станций Красносельско-Калининской линии в МССС оценили в 206,6 млн рублей. Окончание приема заявок от потенциальных исполнителей - 7 августа, итоги тендера подведут 14 августа 2024. Согласно графику, отделку "Казаковской" должны завершить к 31 октября 2024, а "Путиловской" - к 30 ноября.

На сайте "Метростроя Северной столицы" для обеих упомянутых станций сроки открытия движения указаны как "2024 год" без уточнения даты.

Напомним, в начале июля в своем еженедельном обращении губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что первой из новых станций откроется "Горный институт" и только потом "Казаковская" и "Путиловская". "Горный институт", по заявлениям чиновников, должен открыться к 1 сентября 2024 года.

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