ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:10

Отделку станций метро "Казаковская" и "Путиловская" завершат к декабрю

фото ЗакС политика Отделку станций метро "Казаковская" и "Путиловская" завершат к декабрю

"Метрострой Северной столицы" объявил тендер на архитектурную отделку вестибюлей новых станций коричневой ветки, а именно "Казаковской" и "Путиловской". Работы должны завершить до конца 2024 года, сообщила "Фонтанка.ру" 30 июля. 

Стоимость работ по отделке станций Красносельско-Калининской линии в МССС оценили в 206,6 млн рублей. Окончание приема заявок от потенциальных исполнителей - 7 августа, итоги тендера подведут 14 августа 2024. Согласно графику, отделку "Казаковской" должны завершить к 31 октября 2024, а "Путиловской" - к 30 ноября.

На сайте "Метростроя Северной столицы" для обеих упомянутых станций сроки открытия движения указаны как "2024 год" без уточнения даты. 

Напомним, в начале июля в своем еженедельном обращении  губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что первой из новых станций откроется "Горный институт" и только потом "Казаковская" и "Путиловская". "Горный институт", по заявлениям чиновников, должен открыться к 1 сентября 2024 года. 

фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости31 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама