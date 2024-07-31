Спикер ЗакСа прокатился на брендированном поезде в честь 300-летия СПбГУ

В метро запустили брендированный поезд, оформленный в честь 300-летия СПбГУ, поделился спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в своем Telegram-канале 31 июля

На презентации тематического состава начальник петербургского метрополитена Евгений Козин, отметил, что "состав рассказывает об истории университета, о людях, которые трудились и трудятся в его стенах", сообщает ТАСС.

Вагоны изнутри посвящены тематике медицинского, юридического, восточного, физического факультетов и факультета искусств.

В первой поездке брендированного поезда участвовали также вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, вице-спикер ЗакСа Павел Иткин, ректор СПбГУ Николай Кропачев, а также ряд чиновников и парламентариев. Пиотровский запечатлел этот момент в своем Telegram-канале.

Поезд будет курсировать по второй (синей) линии метро до конца 2024 года.

Напомним, что по решению губернатора Петербурга Александра Беглова 2024 год назван годом СПбГУ.

фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Бельского