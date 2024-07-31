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Новости 15:59

В Петербурге прекратили дело о гибели рабочего при ремонте дома на улице Тюшина

фото ЗакС политика В Петербурге прекратили дело о гибели рабочего при ремонте дома на улице Тюшина

Куйбышевский суд Петербурга прекратил производство по делу о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч. 2 ст. 216 УК), возбужденному в отношении сотрудника ООО "ЛегионМ" Вадима Полякова. Об этом 31 июля сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По вине фигуранта в ходе ремонта дома № 9/7 по улице Тюшина погиб рабочий из Таджикистана. Из-за несоблюдения правил безопасности мигрант сорвался с пятого этажа. Смерть наступила мгновенно от полученных травм.

Поляков и близкие погибшего рабочего примирились. В добровольном порядке был возмещен моральный и материальный ущерб. Прокуратура против закрытия дела возражала.

Дом, с которого сорвался приезжий, известен как бывший ДК фабрики "Большевичка". Он был доведен до аварийного состояния.

Фото: ЗАКС.Ру


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