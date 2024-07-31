В Москве оштрафовали Михаила Ходорковского* и Льва Пономарева**

Московские суды вынесли решения по административным делам, возбужденным из-за нарушений законодательства об иностранных агентах.

Хорошевский суд выписал штраф 82-летнему правозащитнику Льву Пономареву**. С него взыскали 40 тысяч рублей за непредоставление отчета Минюсту о финансовой деятельности в статусе иноагента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП). Об этом 31 июля сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В тот же день по "иноагентскому" протоколу на 30 тысяч рублей Таганский районный суд оштрафовал общественного и политического деятеля Михаила Ходорковского*. Ему вменили в вину отсутствие иноагентской маркировки в выпускаемом контенте (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). Ходорковский* не появлялся в России с 2013 года.

*Минюст внес Михаила Ходорковского в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Льва Пономарева в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру