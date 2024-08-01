Защита физика Маслова обжаловала приговор

Сторона защиты новосибирского физика Анатолия Маслова обжаловала вынесенный ему приговор, сообщил 1 августа ТАСС со ссылкой на адвоката Ольгу Динзе. В мае Городской суд Петербурга приговорил ученого к 14 годам лишения свободы по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

"Да, приговор обжаловали", — рассказала защитница информагентству.

По словам Динзе, заседание суда назначено на 13 августа, однако защита намерена просить перенести его.

Маслов выслушал приговор в минувшем мае. Дело физика слушалось в закрытом режиме. Сам он говорил, что невиновен.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга