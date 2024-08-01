Bloomberg: Гершкович и Уилан возвращаются в США в рамках обмена

Осужденные за шпионаж американцы Эван Гершкович и Пол Уилан могут покинуть Россию в рамках обмена заключенными с США, сообщают российские СМИ со ссылкой на Bloomberg 1 августа. В частности, об этом написали РИА "Новости" и ТАСС.

Также, со ссылкой на собственные источники, Bloomberg утверждает, что в списках для обмена фигурирует политик и публицист Владимир Кара-Мурза*, приговоренный в России к 25 годам заключения по трем статьям: о государственной измене (ст. 275 УК), фейках об армии (ст. 207.3 УК) и о сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК).

О других участниках обмена не сообщается.

Журналист Гершкович и бывший морпех Уилан были приговорены российским судом к 16 годам заключения за шпионаж (ст. 276 УК). Приговор Уилану огласили в 2020 году, а Гершковичу — в июле 2024 года.

Ранее адвокаты и правозащитники сообщали, что не могли связаться с некоторыми осужденными российскими политическими деятелями, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. Ряд СМИ сообщил о возможном готовящемся обмене заключенными, в котором может принять участие Россия, Беларусь, Германия и США. В Кремле подобные сообщения комментировать отказались.

*Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в единый реестр иноагентов

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