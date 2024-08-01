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По делу о госизмене заочно арестовали адвоката Илью Новикова*

фото ЗакС политика По делу о госизмене заочно арестовали адвоката Илью Новикова*

Суд в Москве вынес постановление о заочном аресте адвоката Ильи Новикова*. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. На этот раз 42-летнего россиянина преследуют по делам о государственной измене (ст. 275 УК) и оправдании терроризма (ст. 205.2 УК). Они объединены в одно производство. При появлении фигуранта в РФ его должны будут лишить свободы на два месяца.

Преследование связано с интервью на тему военной спецоперации, которое юрист дал весной 2022 года.

Новиков*, более двух лет живущий на Украине, объявлен в международный розыск. В июне он заочно получил 8,5 лет колонии по делу о распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК). В прошлом году его лишили статуса российского адвоката.

*Минюст внес Илью Новикова в единый реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес Илью Новикова в реестр экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру


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