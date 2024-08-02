В четырех новых регионах появятся экстерриториальные участки петербургского ГИК

Петербургская избирательная комиссия организует экстерриториальные участки на территории семи российских регионов, сообщил 2 августа ТАСС со ссылкой на зампреда ЦИК Николая Булаева. Речь идет о трех регионах на Северо-Западе России, а также о четырех новых субъектах.

"В этом году создавать экстерриториальные участки, в том числе в четырех новых субъектах, будут избирательные комиссии 15 субъектов РФ. Создание этих участков уже идет и их общее количество будет понятно к середине августа", — сообщил Булаев в беседе с информагентством.

Зампред ЦИК отдельно упомянул Петербург. По его словам, Горизбирком создаст заметное количество экстерриториальных избирательных участков. Их планируют разместить в Ленинградской и Псковской областях, в Карелии, а также в четырех новых регионах России.

О планах открытия избирательных участков вне пределов Петербурга говорил в беседе с ЗАКС.Ру глава Горизбиркома Максим Мейксин. Он называл в качестве мест размещения участков три региона на территории СЗФО, а также упоминал переговоры на этот счет, ведущиеся с руководством Мариуполя.

Фото: ЗАКС.Ру