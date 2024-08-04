Для строительства ВСМ задействованы сотни предприятий

Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали между двумя российскими столицами заметно оживили промышленность. Это следует из речи министра транспорта Романа Старовойта, которую 4 августа приводит ТАСС.

"Это хороший импульс для нашей промышленности, потому что <...> сотни предприятий задействованы в реализации этого проекта", - рассказал федеральный чиновник.

По его словам, применяются только отечественные наработки. Проектирование железной дороги готово на 60%. С московской стороны уже ведутся подготовительные работы на земле.

Напомним, что ВСМ планируют открыть в 2028 году. Ожидается, что время в пути между Петербургом и Москвой сократится до 2 часов 15 минут. Проект предполагает снос Обуховского путепровода, а также строительство тоннеля рядом с Московским вокзалом.

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