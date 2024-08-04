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Новости 10:55

Для строительства ВСМ задействованы сотни предприятий

фото ЗакС политика Для строительства ВСМ задействованы сотни предприятий

Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали между двумя российскими столицами заметно оживили промышленность. Это следует из речи министра транспорта Романа Старовойта, которую 4 августа приводит ТАСС.

"Это хороший импульс для нашей промышленности, потому что <...> сотни предприятий задействованы в реализации этого проекта", - рассказал федеральный чиновник.

По его словам, применяются только отечественные наработки. Проектирование железной дороги готово на 60%. С московской стороны уже ведутся подготовительные работы на земле.

Напомним, что ВСМ планируют открыть в 2028 году. Ожидается, что время в пути между Петербургом и Москвой сократится до 2 часов 15 минут. Проект предполагает снос Обуховского путепровода, а также строительство тоннеля рядом с Московским вокзалом.

Фото: ЗАКС.Ру


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