В РЖД не сомневаются в соблюдении сроков строительства ВСМ

Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали между двумя столицами уложится в заявленные сроки, полагает руководство РЖД. Такое мнение 4 августа высказал гендиректор компании Олег Белозеров.

"Мы абсолютно уверены, что уложимся в сроки и в ближайшее время увидим новые железные дороги", - приводит его слова ТАСС.

За поддержку проекта начальник РЖД поблагодарил Минтранс и федеральное правительство в целом. Первые поезда по ВСМ собираются пустить не позднее второго квартала 2028 года.

Отметим, что 4 августа в России отмечается день железнодорожника. Свои поздравления представителям этой профессии уже выразили губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский.

Фото: ЗАКС.Ру