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Новости 11:52

В Петербурге прекратили дело о травмировании рабочих при сносе дома Устинова

фото ЗакС политика В Петербурге прекратили дело о травмировании рабочих при сносе дома Устинова

Суд в Петербурге прекратил производство по делу о ведении небезопасных строительных работ (ст. 216 УК) в отношении прораба ООО "СК Прайд" Александра Колпакова. Он был ответственен за снос доходного дома Устинова (улица Егорова, 23Б) прошлой осенью, в ходе которого обрушилась бетонная плита и двое мастеров получили травмы. Об этом 6 августа сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Дело закрыли по причине примирения сторон. Одному из пострадавших фигурант возместил полмиллиона, а другому - 100 тысяч рублей и полностью оплатил лечение.

В пользу Колпакова сыграло также пожертвование, которое он перевел благотворительной организации "Русфонд", и участие в дальнейших противоаварийных работах в доме Устинова.

Снос исторического здания был предметом возмущения градозащитников. С компанией "Прайд" они спорили из-за даты постройки дома.

Фото: ЗАКС.Ру


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