Осужденной семье активистов из Гатчины хотят ужесточить приговоры

Государственное обвинение осталось недовольно сроками, которые получили супруги из Гатчины. По делу о призывах к терроризму (ч. 1 ст. 205.2 УК) художница Анастасия Дюдяева* и ювелир Александр Доценко** в прошлом месяце получили 3,5 и 3 года колонии-поселения соответственно. Как сообщил накануне вечером правозащитный проект "ОВД-Инфо"***, прокурор ходатайствовал об увеличении сроков супругам до 4 лет заключения.

По мнению обвинителя, нынешнее наказание не может восстановить социальную справедливость.

Дело возбудили из-за протестных листовок, оставленных внутри супермаркета в Красносельском районе Петербурга. Ранее семья уже попадала в поле зрения правоохранителей из-за устроенной ею подпольной выставки с пацифистскими произведениями.

*Росфинмониторинг внес Анастасию Дюдяеву в реестр экстремистов и террористов

**Росфинмониторинг внес Александра Доценко в реестр экстремистов и террористов

***Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру