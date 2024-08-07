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Новости 9:13

Осужденной семье активистов из Гатчины хотят ужесточить приговоры

фото ЗакС политика Осужденной семье активистов из Гатчины хотят ужесточить приговоры

Государственное обвинение осталось недовольно сроками, которые получили супруги из Гатчины. По делу о призывах к терроризму (ч. 1 ст. 205.2 УК) художница Анастасия Дюдяева* и ювелир Александр Доценко** в прошлом месяце получили 3,5 и 3 года колонии-поселения соответственно. Как сообщил накануне вечером правозащитный проект "ОВД-Инфо"***, прокурор ходатайствовал об увеличении сроков супругам до 4 лет заключения.

По мнению обвинителя, нынешнее наказание не может восстановить социальную справедливость.

Дело возбудили из-за протестных листовок, оставленных внутри супермаркета в Красносельском районе Петербурга. Ранее семья уже попадала в поле зрения правоохранителей из-за устроенной ею подпольной выставки с пацифистскими произведениями.

*Росфинмониторинг внес Анастасию Дюдяеву в реестр экстремистов и террористов

**Росфинмониторинг внес Александра Доценко в реестр экстремистов и террористов

***Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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