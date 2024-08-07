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Новости 12:40

Еще троим отравившимся в Петербурге школьникам присудили компенсации

фото ЗакС политика Еще троим отравившимся в Петербурге школьникам присудили компенсации

Еще трое учащихся школы №608 в Петербурге, отравившиеся почти год назад в столовой, получат компенсации. Каждая из них превысила сумму 100 тысяч рублей. Как сообщает 7 августа прокуратура, ее исковые требования к комбинату питания "Кировский" вновь были удовлетворены судом.

В середине июля похожим образом были восстановлены права еще четверых несовершеннолетних школьников из того же образовательного учреждения.

Напомним, что в связи со вспышкой кишечной инфекции в городе расследовалось уголовное дело. Повар, признанная виновной в оказании небезопасных услуг (ст. 238 УК), получила наказание в виде полугода ограничения свободы.

Фото: ЗАКС.Ру


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