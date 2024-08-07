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Новости 12:37

Под Гатчиной велась погоня за 17-летним подростком

фото ЗакС политика Под Гатчиной велась погоня за 17-летним подростком

В деревне Мины в Гатчинском районе Ленобласти полиция вела погоню за 17-летним подростком, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ведомстве утверждают, что сотрудники Госавтоинспекции хотели остановить водителя ВАЗ-21074, но тот пытался скрыться. Экипаж ДПС организовал преследование, но нарушитель игнорировал требования остановиться. Автоинспектор выстрелил в воздух и по колесам, после чего "Жигули" остановились.

Юноша задержан. Ему вменяют три статьи: управление транспортным средством без водительских прав (12.7 КоАП РФ), невыполнение требования об остановке (12.25 КоАП РФ), неповиновение сотруднику полиции (19.3 КоАП РФ). Подросток передан полиции, автомобиль помещен на спецстоянку. 

Ранее ЗАКС.Ру писал о другом происшествии с участием подростков в Ленобласти. В конце мая подростки на "Шкоде" ехали с грубыми нарушениями, после чего экипаж ДПС начал за ними преследование. Водитель автомобиля не справился с управлением, и машина вылетела в реку Рощинка. Трое подростков погибли.

фото ЗАКС.Ру


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