Детский фонд "Дельфин" на Парнасе должен приостановить работу по решению суда

Выборгский районный суд Петербурга приостановил работу социального фонда "Дельфин" на 35 суток из-за невыполнения санитарно-гигиенических мероприятий (ч.1 ст.6.3 КоАП РФ), об этом сообщили 8 августа в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Как установил суд, в фонд нагрянула проверка после массового отравления в детском саду "Дельфин" на улице Валерия Гаврилина. В ходе эпидрасследования был обнаружен ряд нарушений: имеются дефекты отделки стен спортзала и спального помещения, при списочном составе 34 человека есть только 30 спальных мест для дневного сна детей и 25 комплектов постельных принадлежностей, отсутствуют шкафчики для верхней одежды и обуви и другие.

Сообщается, что в "Дельфине" частично устранили нарушения, представители социального фонда показали суду подтверждающие документы. Но это не спасло их от решения об административной приостановке деятельности на 35 суток.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, два дня назад суд также постановил приостановить работу частного детского сада "Дельфин" после того, как в конце июля там отравилось 26 воспитанников.

фото ЗАКС.Ру