Восстановительные работы "Водоканала" временно препятствовали движению у Московских ворот

Аварийные работы ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" сузили Московский проспект в районе Московских ворот, об этом 8 августа сообщили в пресс-службе предприятия.

На месте "Водоканал" устранял последствия аварии на водоводе. Из-за восстановительных работ движение по левой полосе при съезде с площади на Московский проспект было ограничено для транспорта.

В предприятия уточнили, что работы выполнялись в круглосуточном режиме. На данный момент движение по Московскому проспекту осуществляется в полном объеме.

Напомним, что дорожники провели ремонт асфальтового покрытия на Невском проспекте. Ранее прокуратура Центрального района Петербурга выявила на главной улице города колеи глубиной до восьми сантиметров.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"