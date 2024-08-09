Беглов выразил слова поддержки губернатору и жителям Липецкой области

Губернатор Петербурга Александр Беглов отреагировал на атаку украинских беспилотников на Липецкую область, об этом 9 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

В сообщении градоначальник выразил слова поддержки губернатору Липецкой области Игорю Артамонову и жителям региона.

"В трудные моменты мы, как никогда, ощущаем наше единство. Российские регионы всегда помогали друг другу. Вместе мы справимся со сложной ситуацией", – сказал Беглов.

Также губернатор отметил, что в Петербурге организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Липецкой и Курской областях.

Напомним, что по поручению Александра Беглова в Курскую область из Петербурга были отправлены врачи, а также город готов принять детей из региона.

Фото: ЗАКС.Ру