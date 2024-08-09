Поезда метро от "Озерков" до "Петроградской" ходят с увеличенным интервалом

В петербургском метро поезда от "Озерков" до "Петроградской" ходят с увеличенным интервалом, об этом 9 августа сообщили в Telegram-канале городской подземки.

На предприятии уточнили, что ситуация возникла "в связи с технической неисправностью".

Как ранее писал ЗАКС.Ру, из-за подготовки к открытию станции "Горный институт" с 16 по 18 августа закроют "Спасскую" и "Достоевскую". Также 8 августа сообщалось, что один из вестибюлей "Дунайской" закрывается на ремонт с 10 августа.

Обновление: в 20:57 в Telegram-канале метрополитена сообщили, что движение по синей ветке снова осуществляется в обычном режиме.

фото ЗАКС.Ру