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Новости 14:56

Осужденная за фейки об армии Виктория Петрова покинула психиатрическую клинику

фото ЗакС политика Осужденная за фейки об армии Виктория Петрова покинула психиатрическую клинику

Петербурженка Виктория Петрова покинула стены психиатрической клиники, куда ее направили на принудительное лечение по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК РФ), передает 12 августа MR7. Решение об этом вынес 22 июля Калининский районный суд, за отведенный законом срок оно не было обжаловано и теперь вступило в законную силу.

Как сообщается, в состоянии Петровой наблюдаются позитивные изменения, в связи с чем она не нуждается в нахождении в стационаре. Вместо этого она должна наблюдаться у врача-психиатра и проходить лечение на дому.

В беседе с изданием адвокат Анастасия Пилипенко, в минувшем мае ее подзащитная прошла медицинскую комиссию. Врачи посчитали возможным перевод Петровой на амбулаторное лечение и обратились в связи с этим в суд.

Уголовное дело в отношении Петровой было возбуждено из-за постов в ее социальных сетях на тему СВО. С мая 2022 года она находилась в СИЗО,  в конце 2023 года петербурженка выслушала приговор. Суд тогда счел, что во время написания постов Петрова находилась в невменяемом состоянии и отправил ее на принудительное лечение.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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