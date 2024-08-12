Осужденная за фейки об армии Виктория Петрова покинула психиатрическую клинику

Петербурженка Виктория Петрова покинула стены психиатрической клиники, куда ее направили на принудительное лечение по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК РФ), передает 12 августа MR7. Решение об этом вынес 22 июля Калининский районный суд, за отведенный законом срок оно не было обжаловано и теперь вступило в законную силу.

Как сообщается, в состоянии Петровой наблюдаются позитивные изменения, в связи с чем она не нуждается в нахождении в стационаре. Вместо этого она должна наблюдаться у врача-психиатра и проходить лечение на дому.

В беседе с изданием адвокат Анастасия Пилипенко, в минувшем мае ее подзащитная прошла медицинскую комиссию. Врачи посчитали возможным перевод Петровой на амбулаторное лечение и обратились в связи с этим в суд.

Уголовное дело в отношении Петровой было возбуждено из-за постов в ее социальных сетях на тему СВО. С мая 2022 года она находилась в СИЗО, в конце 2023 года петербурженка выслушала приговор. Суд тогда счел, что во время написания постов Петрова находилась в невменяемом состоянии и отправил ее на принудительное лечение.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру