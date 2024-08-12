Дело экс-главы Василеостровского района Эдуарда Ильина поступило в суд

Василеостровский районный суд Петербурга зарегистрировал материалы уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Василеостровского района Эдуарда Ильина, обратил внимание ЗАКС.Ру. Карточка дела на сайте суда появилась 12 августа. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК), организации служебного подлога (ст. 292 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК).

В феврале 2024 года Ильину предъявили обвинение. Размер взяток, которые ему вменяют, составил 5,6 млн рублей. Денежные средства он якобы получал от частной охранной фирмы за покровительство. В частности - за помощь в получении контрактов на охрану зданий районной администрации.

До этого Ильин больше года скрывался от следствия. Избежать преследования экс-чиновник пытался в Москве.

Бывший глава района не единственный чиновник в Василеостровском районе, который стал фигурантом уголовного дела. Про дела в отношении бывших сотрудников Василеостровской администрации ЗАКС.Ру рассказывал ранее.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру