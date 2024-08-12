Продолжается суд в отношении студентки, бросившей коктейль Молотова в УИК

Московский районный суд Петербурга 12 августа во второй раз отложил судебное заседание по делу о воспрепятствовании работе избирательных комиссий (ст.141 ч.2 п.в УК РФ) в отношении Александры Карасевой, следует из данных картотеки судебных производств.

По данным 78.ru, суд отказал в прекращении уголовного дела и наказании в виде штрафа Карасевой.

Следующее заседание назначено на 29 августа.

Напомним, что 15 марта Карасева бросила коктейль Молотова в стену школы № 358, где находился избирательный участок. В результате ее действий загорелась информационная табличка. Московский районный суд 16 марта отправил Карасеву в СИЗО. Вину она признала. Уголовное дело в отношении девушки было зарегистрировано судом 25 июня.

фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга (скриншот видео)