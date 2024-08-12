Суд приговорил к 8 месяцам колонии стрелявшего у ТЦ "Пик"

Октябрьский районный суд Петербурга приговорил к 8 месяцам исправительной колонии Исматулло Раджабова, один раз выстрелившего в землю у торгового центра "Пик" на Сенной площади. Об этом 12 августа сообщили в объединенной-пресс службе судов города.

По версии следствия, 24 марта Раджабов, действуя из хулиганских побуждений, произвел один выстрел в землю, тем самым "грубо нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу".

Раджабова судили по статье о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Он вину признал.

Напомним, Раджабов был задержан после потасовки у ТЦ "Пик" 25 марта. Октябрьский районный суд на следующий день поместил его под арест.

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