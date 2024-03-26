Суд арестовал стрелявшего у ТРК "Пик" до 24 мая

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал 21-летнего гражданина Таджикистана Исматулло Раджабова по статье о хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ), об этом 26 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, обвиняемый участвовал в потасовке на Сенной площади у ТРК "Пик". Раджабов, по предварительным данным, вечером в воскресенье, 24 марта, выстрелил из пистолета в воздух.

Правоохарнительные органы задержали подозреваемого в понедельник, 25 марта. Уточняется, что молодой человек выбросил оружие в реку Фонтанку.

Суд отправил Раджабова Исматулло под стражу до 24 мая.

Ранее сообщалось о драке со стрельбой рядом с ТРК "Пик". После произошедшего участники разъехались по автомобилям.

Фото: ЗАКС.Ру