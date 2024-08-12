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В Москве суд заочно приговорил режиссера Ивана Вырыпаева во второй раз

фото ЗакС политика В Москве суд заочно приговорил режиссера Ивана Вырыпаева во второй раз

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил к 7,5 годам лишения свободы Ивана Вырыпаева за "фейки" о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК.РФ). Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Суд также запретил режиссеру заниматься деятельностью, связанной с интернетом и администрированием сайтов. Срок отбытия наказания в виде лишения свободы будет исчисляться с момента экстрадиции Вырыпаева в Россию, либо с момента его задержания на территории страны.

Пресс-служба судов пометила Вырыпаева иностранным агентом, но в соответствующем реестре его имя не числится.

Напомним, что 15 декабря 2023 года его заочно приговорили к 8 годам колонии. Но 24 июля Мосгорсуд отменил решение и отправил на новое рассмотрение. 

фото ЗАКС.Ру


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