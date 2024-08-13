В Социальном кодексе закрепят выплаты многодетным семьям на школьную форму

В действующий Социальный кодекс Петербурга могут внести изменения касательно выплат на школьную форму для многодетных семей. Срок вступления в силу подобных правоотношений при этом планируют отодвинуть к самому началу 2024 года. Соответствующий законопроект размещен 13 августа на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Проект предусматривает внесение поправок в уже принятый ранее закон об изменении Социального кодекса. Суть новеллы сводится к закреплению в списке мер поддержки многодетных семей положения о выплатах на приобретение школьной формы и одежды для спортивных занятий.

Деньги предоставляются на учеников школ и детей, зачисленных в первый класс. Размер ежегодной выплаты составляет 10 тысяч рублей, для ее получения хотя бы один из родителей должен быть гражданином России, а семья должна проживать в Петербурге.

Предполагается, что действие нормы будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года. С этой же даты будет отсчитываться действие нормы о выплатах в размере 5 899 рублей на покупку одежды для занятий и школьной формы учащимся колледжей. Действующая редакция Социального кодекса устанавливает точкой отсчета для этого 23 января 2024 года.

Нынешний проект поправок в Социальный кодекс стал не первым за последнее время. Ранее в Смольном задумали увеличить выплаты студенческим семьям с детьми и закрепить право льготников на бесплатный проезд в пригородных автобусах в теплое время года.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру