Роспотребнадзор объяснил увеличение заболеваемости COVID-19 в России сезонностью

В России зафиксировали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, об этом 13 августа пишут "РИА Новости" со ссылкой на Роспотребнадзор.
По словам специалистов из Роспотребнадзора, рост заболеваемости коронавирусом в России связан с сезонностью. Они отметили, что сезонные вспышки могут быть связаны с изменением температуры и повышенной активностью людей.
Также в ведомстве отметили, что в конце августа россияне начинают возвращаться из отпусков, поэтому увеличивается число контактов в общественных местах.
Сейчас, по данным специалистов, чаще всего выявляется штамм коронавируса "омикрон" и FLiRT.