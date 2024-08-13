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Новости 20:54

Невзоровы* обжалуют решение суда о признании их экстремистским объединением

фото ЗакС политика Невзоровы* обжалуют решение суда о признании их экстремистским объединением

Супруги Лидия и Александр* Невзоровы* собираются обжаловать решение суда о признании их пары экстремистским объединением, об этом 13 августа пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пометку в карточке административного дела.

В общей сложности пара подала две жалобы: от одного из представителей участников процесса и от административного ответчика. До 23 августа истец может предоставить свои возражения на одну из жалоб, вторая пока находится без движения.

Напомним, что петербургский суд запретил в России деятельность объединения, в котором состоят супруги Александр* и Лидия Невзоровы*.

*Александр и Лидия Невзоровы признаны участниками экстремистского объединения, деятельность которого запрещена в РФ; Минюст внес Александра Невзорова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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