Суд запретил деятельность объединения, в котором состоят супруги Невзоровы*

Петербургский суд удовлетворил административный иск городской прокуратуры и запретил в России деятельность объединения, в котором состоят супруги Александр* и Лидия Невзоровы*. Организацию объявили экстремистской, о чем пишет 2 июля в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Оставшееся в России имущество супругов Октябрьский районный суд решил обратить в доход государства. Речь идет о трех земельных участках, двух домах, автомобиле Hyundai и 25% уставного капитала ООО "Питер-Технопроект-Новые ресурсы".

"Решение подлежит немедленному исполнению", - добавила Лебедева.

С весны 2022 года пара проживает за границей. С тех пор журналист успел заочно получить реальный срок по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК). В России Невзорова* также регулярно штрафуют из-за несоблюдения законодательства об иноагентах.

*Александр и Лидия Невзоровы признаны участниками экстремистского объединения, деятельность которого запрещена в РФ; Минюст внес Александра Невзорова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру