Кандидатов зажали в иски

После завершения этапа регистрации кандидатов на муниципальные выборы в Петербурге началась пора судебных заседаний по их снятию. Истцами здесь выступают конкуренты, которые баллотируются в тех же округах. ЗАКС.Ру разбирался, кто и по каким причинам пытается избавиться от соперников через суд.

Самовыдвиженцы — самые активные

Согласно российскому законодательству, обжаловать решение о регистрации кандидата можно в течение 10 дней с момента его принятия. Процесс регистрации на муниципальные выборы завершился в Петербурге 24 июля. Сами иски о снятии выдвиженцев стали поступать в суды еще в первой половине июля, к настоящему моменту их общее количество превысило 50 дел. По части из них суды уже вынесли решения, в других случаях их еще дожидаются.

Чаще всего кандидаты пытаются оспорить регистрацию конкурентов из числа самовыдвиженцев. ЗАКС.Ру удалось обнаружить в судебной базе 37 подобных дел. Одновременно самовыдвиженцы лидируют и по количеству поданных исков — по меньшей мере, в 28 случаях в суд обращались именно они. Представители ЛДПР подали 12 исков о снятии соперников, еще восемь поступило от выдвинутых "Единой Россией" кандидатов.

От представителей КПРФ в суд поступил единственный подобный иск. При этом судебная база содержит сведения о девяти попытках снятия коммунистов. Рассмотрение пяти дел завершилось неудачно для представителей Компартии.

Наиболее ожесточенная борьба развернулась в Центральном районе. Смольнинский районный суд зарегистрировал 28 исков по оспариванию решений территориальных избирательных комиссий о регистрации кандидатов. Еще семь исков было подано во Фрунзенский суд и шесть — в Красносельский.

Кандидат кандидату волк

Новинкой нынешней избирательной кампании стали иски о снятии кандидатов из-за величины строк в подписных листах. Часть выдвиженцев увеличивала высоту строчек для большего удобства при их заполнении. Подобное решение, однако же, встретило непонимание со стороны их конкурентов.

Например, в МО "Лиговка-Ямская" кандидат от ЛДПР Александр Николаев и самовыдвиженка Елена Калинина добились снятия с выборов пятерых кандидатов по подобным основаниям. В МО "Владимирский округ" по искам самовыдвиженца Сергея Баданина суд признал незаконной регистрацию еще двоих кандидатов.

В МО "Купчино" трое самовыдвиженцев добились отмены регистрации семерых соперников из "Штаба Купчино". Претензии истцов также касались размера строк в подписных листах.

Юрист "Справедливой России — За правду" Иван Попов в беседе с ЗАКС.Ру назвал "квазиправовой" точку зрения о том, что величина строчек должна быть везде одинаковой.

— Закон-то не содержит запрета, сколько строк можно заполнять на одном листе, — заявил Попов. — Соответственно, какую-то странную логику стали применять, я бы логику такую назвал квазиправовой, о том, что строки должны быть одинаковой высоты, а иначе чьи-то избирательные права нарушаются.

В других случаях кандидаты пользуются иными предлогами в попытке снять соперников. Так, в МО "Красненькая речка" единоросс Екатерина Казакова оспорила регистрацию троих выдвиженцев из-за отсутствия упоминания Петербурга в графе о месте жительства в подписных листах. Еще в одном иске она упирала на отсутствие даты заверения лица, собиравшего подписи за выдвижение ее оппонентки.

Кандидат от "Новых людей" Валерия Вольфсон безуспешно пыталась оспорить регистрацию на выборы в совет МО "Лахта-Ольгино" справороссов Ильи Мохова и Дмитрия Тонконогова. По версии истицы, в поданных при выдвижении документах оба они не предоставили информацию об ИНН организаций, в которых трудятся. Претензия к Мохову также заключалась в том, что он якобы не предоставил расчетный счет банка. Суд в удовлетворении жалоб отказал.

Иски к лидеру "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярославу Кострову касались вопросов его трудоустройства. Общественник выдвинулся в советы "Владимирского округа", "Смольнинского" и МО "Литейный округ". В первом из них регистрацию обжаловал выдвиженец от "Единой России" Денис Аржанников, во втором — кандидат от ЛДПР Вадим Овчинников. По версии Аржанникова, Костров предоставил в ТИК неполную информацию о местах работы. Овчинников заявил, что Костров будто бы собирал подписи за выдвижение, будучи директором АНО. По мнению либерал-демократа, это нарушало законодательство о выборах.

Суд удовлетворил обе жалобы. Сейчас активист остается зарегистрированным кандидатом только в "Литейном округе".





Ответные примеры

Бывает и так, что кандидаты не только оказываются под угрозой снятия, но и сами пытаются отменить регистрацию оппонента. Тот же Костров в июле попытался оспорить в суде регистрацию главы "Литейного округа" Павла Дайняка, который идет на выборы от "Единой России". По мнению истца, муниципал якобы неправильно указал занимаемую должность в документах на выдвижение.

В своем начинании общественник, однако же, не преуспел. Суд отказал в удовлетворении его требований и оставил Дайняка кандидатом.

Стоит отметить, что оппоненты нечасто пытаются добиться снятия с выборов представителей "Единой России". Кроме описанного случая с Дайняком можно лишь с известными оговорками упомянуть пример депутата МО "Правобережный" Людмилы Флоренковой, которая избиралась в прошлые созывы от ЕР. В этот раз она также подавала документы от партии, но лишилась статуса кандидата и теперь баллотируется в статусе самовыдвиженца. Оспорить ее регистрацию попыталась представительница КПРФ Ольга Арефьева, и это единственная попытка представителей Компартии снять кого-либо с выборов по суду.

Коммунистка усомнилась в законности решения ТИК № 5 о регистрации Флоренковой. По ее мнению, та не могла собрать и представить в один день 20 подписей в поддержку своего выдвижения. Невский районный суд решил иначе и в удовлетворении иска отказал.

Не во всех случаях поданные к теризбиркомам иски касаются снятия кандидатов с выборов. Так, справоросс Мохов, отмены регистрации которого добивалась представительница "Новых людей", и сам обращался в конце июля в суд. Заинтересованным лицом по его иску значился кандидат от ЛДПР Сергей Лешуков. Позже Мохов отказался от дальнейшего рассмотрения дела. Как заявил он корреспонденту ЗАКС.Ру, обращение в суд было связано с желанием ознакомиться с документами Лешукова. Отказ от своих планов он объяснил совпадением по времени двух судебных заседаний.

Коммунисты под угрозой

В ходе нынешней муниципальной кампании еще на этапе регистрации заметные потери понесли представители КПРФ. Теризбиркомы отказывали им, зачастую ссылаясь на особенности проведения партийной конференции по выдвижению кандидатов. По версии комиссий, делегаты голосовали по списку и потому якобы были лишены возможности отказать в поддержке тому или иному выдвиженцу. В Компартии подобные доводы находили несостоятельными и утверждали, что участники конференции были вправе не голосовать за конкретные кандидатуры.

Однако и после завершения регистрации попытки снятия коммунистов с выборов продолжились. В суды посыпались иски с требованием отменить положительные решения ТИКов.

С подобной ситуацией столкнулись, например, кандидаты от КПРФ в Красносельском районе. С разницей в неделю суд рассмотрел жалобы о допуске партийцев на выборы в МО "Горелово" и МО "Красное Село". В первом случае истцами выступили представители ЛДПР Михаил Круглов и Игорь Антоненко, во втором — самовыдвиженцы Дмитрий Бучинский и Аркадий Родионов. Свои жалобы они мотивировали опять же условиями проведения конференции КПРФ.

По итогам рассмотрения двух дел суд снял с выборов шестерых кандидатов в совет "Горелово". В Красном Селе коммунисты отстояли свою регистрацию. Тем не менее, сейчас на рассмотрении суда находится иск самовыдвиженца Александра Толкачева к ТИК № 26, заинтересованными лицами по которому выступают пятеро из десяти красносельских партийцев. Глава Красносельского районного отделения КПРФ Николай Киселев в беседе с ЗАКС.Ру отметил, что находит неиллюзорной возможность снятия здесь с выборов половины партийного списка.

"Битва юристов"

Попытки кандидатов снять конкурентов с выборов — вполне обычная практика, заявил ЗАКС.Ру политолог Дмитрий Солонников. По его словам, подобных примеров "не перечесть" не только в России, но и за ее пределами.

— Это максимально распространенное и естественное поведение на выборах, — рассказал Солонников. — Есть специально обученные электоральные юристы, которые должны бы быть в каждом из штабов, которые следят за тем, что происходит у конкурентов и их снимают, подавая заявления.

Сами выборы во многом представляют собой "битву юристов", продолжил спикер. Для кандидата возможность сохранить за собой место в бюллетене во многом зависит от уровня нанятых им юристов. "При хороших адвокатах удается отбиться, но если ляпы не стопроцентные. При плохих адвокатах не удается", — полагает Солонников.

Юрист Иван Попов также находит распространенной практику противостояния кандидатов в суде. При этом говорить о какой-либо тенденции касательно итогов таких процессов он не стал. "Зависит от кампании, от того, против кого подают, от конкретного места и времени", — заявил он.

При этом во многом сами кандидаты способны отстоять свою регистрацию в суде, следует из его слов.

— Я думаю, что если зарегистрировали иск об отмене решения о регистрации, то в большинстве случаев кандидат способен и сам, без электорального юриста, справиться, — предположил Попов. — А если изначально отказали в регистрации, то там, наверное, уже потяжелее, поскольку, наверное, что-то да есть.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру