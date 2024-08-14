Памфилова связала нерегистрацию самовыдвиженцев с их личными ошибками

Доля отказов в регистрации на выборы, вынесенных самовыдвиженцам, заметно превышает долю отказов кандидатам от партий, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании 14 августа. Ответственность за это лежит на самих претендентах, полагает она.

По словам Памфиловой, в ходе подготовки к Единому дню голосования избирательные комиссии зарегистрировали свыше 95 % кандидатов от партий. В случае с самовыдвиженцами речь идет лишь о 77 %. Как считает глава ЦИК, причина этого лежит в неподготовленности самих политиков.

— Мы, избирательные комиссии, оказываем максимальное содействие всем кандидатам, — поведала Памфилова. — Я всегда обращала внимание, что, поскольку у самовыдвиженцев, по идее, меньше ресурсов, что [им] больше внимания требуется, все это наши комиссии сделали.

Участие в выборах требует от кандидатов "серьезной подготовки", продолжила свою речь Памфилова. "Это же не какая-то квота, не какой-то льготный проход в транспорт", — заявила она и добавила, что, если гражданин считает себя способным баллотироваться, то он "должен преодолеть все те требования, которые ставит закон". Способность сделать это представляется председателю ЦИК "оценкой готовности потенциала человека уже от имени народа вершить законодательную стратегию".

В целом, по заявлению Памфиловой, к настоящему времени по всей России зарегистрировано более 74,5 тысяч кандидатов, из которых 64,7 тысячи человек выдвинуты от партий, а 9,8 тысячи баллотируются самостоятельно. Доля отказов в регистрации составляет около 3 %. Среди причин для этого спикер назвала судимость кандидатов, но не только.

— Бывают курьезные случаи. Помимо того, что плохая подготовка документов, слабая, <...> бывают совсем курьезные случаи, когда кандидаты специально указывают в документах несуществующую судимость, — поведала она.

В начале июля в Петербурге несколько кандидатов столкнулись с ложными пометками о якобы имеющейся судимости в анкетах на портале госуслуг. Ситуацию пришлось комментировать председателю Горизбиркома Максиму Мейксину, который связал произошедшее с ошибками при заполнении данных в СПИ "Кандидат".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру