Мейксин посоветовал несудимым кандидатам аккуратнее заполнять формы для выдвижения

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин 5 июля разьяснил кандидатам в муниципальные депутаты, как правильно заполнять данные о себе в приложении СПИ "Кандидат", чтобы у законопослушных претендентов не появлялась метка "судимость". Ранее на ложный "ярлык" жаловались кандидаты в Центральном и Московском районах.

"Задают вопрос о формировании заявления о согласии баллотироваться. Хочется прокомментировать: Если вы используете СПИ "Кандидат", то внимательно читайте инструкцию по заполнению, во избежание ошибок. Например, при отсутствии сведений о судимости, графу "судимость" оставляйте, пожалуйста, пустой. Не пишите в ней слово "нет", в противном случае программа считает, что в графе есть отметка и выдает неправильные данные", - написал Мейксин в своем Telegram-канале.

Так, если кандидат напишет в графе о наличии судимости о том, что ее нет, система распознает любые отметки в качестве наличия судимости. Эта информация потом попадает в Госуслуги - отметку о ложной судимости могли наблюдать избиратели, которые решили ознакомиться со списком кандидатов.

С подобной ошибкой сталкивался претендент на место в совете МО "Звездное". Аналогичная проблема возникла у самовыдвиженки в МО "Лиговка-Ямская", однако, по информации ЗАКС.Ру, после обращения в ТИК члены комиссии оперативно предприняли меры для исправления ошибки. Подобная ситуация, по словам кандидатки, возникла у пяти знакомых ей участников выборов.

Напомним, муниципальные выборы в Петербурге пройдут с 6 по 8 сентября. Голосование пройдет в 110 из 111 муниципальных образованиях города. Планируется избрать более 1,5 тысяч мундепов.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру