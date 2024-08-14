Мейксин анонсировал международное наблюдение на выборах в Петербурге

За выборами в Петербурге будут наблюдать иностранные электоральные эксперты, заявил 14 августа глава Горизбиркома Максим Мейксин в своем выступлении на круглом столе в Общественной палате города. Также он озвучил данные по количеству экстерриториальных избирательных участков на выборах губернатора Петербурга, которые организуют для военных в новых регионах.

Мейксин отметил, что в целом присутствие иностранных наблюдателей на региональных выборах не предусмотрено законодательством. Однако интерес к волеизъявлению петербуржцев весьма высок, в связи с чем можно ожидать появления на предстоящих выборах экспертов из-за рубежа, следует из его слов.

— У нас будет около 20 электоральных экспертов из разных стран, которые будут смотреть за выборами в Санкт-Петербурге. И мы сейчас как раз работаем с Центральной избирательной комиссией по тому, чтобы состоялся приезд из 13, если я правильно помню, стран, чтобы приехали эксперты наблюдать за нашими выборами, — поделился планами глава ГИК.

По мнению Мейксина, участие зарубежных экспертов станет "важным элементом достоверности" итогов предстоящих в Петербурге выборов.

Кроме того, спикер сообщил о том, что ГИК организует в четырех новых регионах 35 участков для голосования военнослужащих на выборах губернатора. Ранее их количество не озвучивалось, хотя было известно о намерении их открыть.

Напомним, 6 августа Горизбирком принял решение организовать 91 экстерриториальный избирательный участок на предстоящих выборах. В Ленобласти откроют 64 УИК, в Псковской области — 20 участков, еще пять участков появятся в Карелии и два — в Мариуполе.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру