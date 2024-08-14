Суд в Петербурге отправил в СИЗО участника РДК*

Красносельский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для участника организации "Русский добровольческий корпус"*, об этом 14 августа пишет 78.ru со ссылкой на источник.

Мужчину обвиняют по статье об участии в террористической организации (ч.2 ст.205.5 УК РФ). Суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Фигуранта задержали после показаний студента Андрея Васюренко, которого в феврале признали виновным по делу о подстрекательстве к госизмене (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 33, ст. 275 УК) и вовлечении лица в террористическую деятельность (ч. 1.1 ст. 205.1 УК). Он получил девять лет лишения свободы.

По данным издания, молодой человек решил смягчить свое наказание и начал давать показания о людях, которые причастны к деятельности РДК*.

*"Русский добровольческий корпус" признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру