Экс-помощнику депутата из Ленобласти утвердили обвинение по делу о хулиганстве со стрельбой

Прокуратура утвердила обвинительное заключение Дмитрию Сенину, которого судят по двум статьям из-за стрельбы в ресторане "Мясо&Хлеб", сообщили в пресс-службе ведомства 15 августа. Ему вменяют умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК) и хулиганство (ст. 213 УК). По версии следствия, пьяный мужчина апрельским вечером пугал посетителей и работников кафе на улице Ворошилова.

"Беспричинно подошел к бармену, схватил его за шею и, удерживая, потребовал показать содержимое карманов. После этого обвиняемый зашел на кухню кафе, где угрожал работникам пистолетом. Вернувшись в зал, обвиняемый выстрел в ногу одного из посетителей", - говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело находится на рассмотрении Невского районного суда с начала июля. С того времени состоялось два заседания. Следующее состоится в начале ноября.

Ранее Сенин числился помощником депутата Законодательного собрания Ленинградской области от КПРФ Дмитрия Звонкова.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру