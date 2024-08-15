Суд в Петербурге арестовал замначальника отдела МЧС по делу о получении взятки

Дзержинский районный суд Петербурга арестовал заместителя начальника отдела МЧС по Курортному району Ивана Коробко, обвиняемого в получении взятки в размере 35 тысяч рублей (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе объединенных судов города.

По версии следствия, Коробко в 2021 году мог получить взятку от начальника отдела экологии и охраны труда ООО "Вириал" за то, чтобы он дал отсрочку на устранение нарушений пожарной безопасности.

В пресс-службе отмечают, что мужчину задержали 14 августа, в этот же день ему было предъявлено обвинение. Коробко вину не признал. Он пробудет в следственном изоляторе как минимум до 13 октября.

Напомним, что 23 мая суд отправил в СИЗО замначальника управления МЧС по Курортному району Сергея Куликова.

фото пресс-службы судов Петербурга