В Петербурге запустили фонтан с 90-летней историей

У станции метро "Лесная" заработал восстановленный фонтан с 90-летней историей. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Этот фонтан был построен в 1934 году во дворе Дома специалистов, в котором жили ученые, работники производств. "Водоканал" восстановил чашу фонтана, выполнил монтаж распределительного коллектора и проложил новые сети водоснабжения. Также работники установили гранитный вазон, из которого бьет вертикальная струя.

Кроме того, восстановленные фонтаны заработали сегодня еще на проспекте Стачек, 160, набережной Фонтанки, 160 и Моховой улице, 26. Они относятся к числу типовых. Много фонтанов, сделанных из готовых железобетонных конструкций, стояло во дворах во второй половине XX века.

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил, что Петр I запустил первый фонтан в Петергофе 9 августа 1721 года. По его словам, запуск "первых русских фонтанов" стал символом победы в Северной войне.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, во дворе дома Перцова на Лиговском проспекте восстановят фонтан, установленный примерно в 1945 году.

фото пресс-службы Смольного